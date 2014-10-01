Колишній суперник Кличка-молодшого зазначив, що Пулєв вражає своєю готовністю перед боєм

Вах відзначив високий рівень готовності Пулєва, повідомляє Вoxingnews.

«В останні кілька місяців я спарингував з багатьма лідерами надважкого дивізіону, але повинен сказати, що Пулєв вразив мене найбільше. Він був добре підготовлений, швидкий, зряч. Постійно атакував, пресингував», - сказав Маріуш Вах.

Як повідомляв УНІАН, бій Володимира Кличка з Кубратом Пулєвим відбудеться 15 листопада в Гамбурзі.

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованого офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з ТМ «Агробізнес»