Колишній суперник Кличка-молодшого зазначив, що Пулєв вражає своєю готовністю перед боєм
14:03, 01 жовтня 2014Спорт
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Колишній суперник Володимира Кличка польський суперважкоатлет Маріуш Вах, який в серпні спарингував з болгарином Кубратом Пулєвим, допомагаючи йому готуватися до бою з українцем, поділився своїми враженнями від спарингів з болгарським боксером.
Маріуш Вах вражений рівнем готовності найближчого суперника Кличка / youfight.info
Вах відзначив високий рівень готовності Пулєва, повідомляє Вoxingnews.
«В останні кілька місяців я спарингував з багатьма лідерами надважкого дивізіону, але повинен сказати, що Пулєв вразив мене найбільше. Він був добре підготовлений, швидкий, зряч. Постійно атакував, пресингував», - сказав Маріуш Вах.
Як повідомляв УНІАН, бій Володимира Кличка з Кубратом Пулєвим відбудеться 15 листопада в Гамбурзі.
Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованого офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з ТМ «Агробізнес»
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