Гравець збірної України з баскетболу Дроздов перейшов у французький "По-Ортез"

Про це повідомляє офіційний сайт елітної французької ліги LNB.

"Українець Дроздов підписав тимчасовий контракт до кінця сезону, так як змушений був покинути свою країну через громадянську війну", - йдеться в повідомленні LNB.

Раніше Дроздов вже виступав у чемпіонаті Франції, протягом 6 сезонів захищаючи кольори "По-Ортез". За цей час команда тричі ставала чемпіоном Франції (2001, 2003 і 2004 роки). Також він провів один сезон у "Кремоні" (Італія), грав за БК "Донецьк", а останнім часом виступав за київський "Будівельник", з яким у нього був контракт, розрахований до 2015 року. У складі киян він взяв участь в дебютному для команди і всього українського клубного баскетболу турнірі Євроліги сезону 2013/14. У поточному сезоні-2014/15 українські клуби не беруть участь в єврокубках через ситуацію в країні.