"Шахтар" втратив перемогу у матчі Ліги чемпіонів з "Порту" за п'ять хвилин

У Львові завершилася гра другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якій донецький "Шахтар" приймав португальський "Порту" і зіграв внічию - 2:2.

Доля матчу вирішилася в останні 5 хвилин.

Гра проходила у приблизно рівній боротьбі з гострими моментами в обох команд. А перший з ключових моментів гри стався наприкінці першого тайму. На 35-й хвилині гравець "Порту" Ясін Браїмі, який заробив пенальті не зумів реалізувати 11-метровий удар. Гравець сильно пробив у лівий від себе кут, але воротар "Шахтаря" Андрій П'ятов зреагував і відбив м'яч в сторону.

А на 52-й хвилині рахунок відкрив забив Алекс Тейшейра. Олександр Кучер опинився на позиції нападника, проявив наполегливість, виграв боротьбу за м'яч у штрафному у захисника, а потім викотив його Тейшейрі на порожні ворота і тому залишалося тільки закотить м'яч у сітку. А за 5 хвилин до кінця гри, здавалося, доля матчу була остаточно вирішена. Бернард з лівого краю штрафного виконав передачу на Луїса Адріано, який красивим ударом вразив ворота Фабіано - 2:0.

Проте, заключна 5-хвилинка повністю перевернула хід матчу. Дубль записав на свій рахунок Джексон Мартінес. На 88-й хвилині нападник "Порту" показав Браїмі, як потрібно забивати пенальті. Чітко пробив у лівий від себе нижній кут - і повернув інтригу в матч на останні хвилини. А на 4-й доданій арбітром хвилині до основного часу гри, Крістіан Тельо залишив не у справ Срну на лівому фланзі, а потім прострілив до лінії воротарського, звідки Мартінес ціною пошкодження переправив м'яч у ворота - 2:2.

Таким чином, після 2-х турів змагань на рахунку "Шахтаря" 2 очки. і 3-є місце в турнірній таблиці групи.

Результати матчів:

ЦСКА - Баварія - 0:1

Манчестер Сіті - Рома - 1:1

ПСЖ - Барселона - 3:2

АПОЕЛ - Аякс - 1:1

Спортинг - Челсі - 0:1

Шальке - Марібор - 1:1

Шахтар - Порту - 2:2

БАТЕ - Атлетік - 2:1