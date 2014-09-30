Ліга чемпіонів, 2-й тур, ПСЖ - "Барселона": онлайн відео-трансляція

Сьогодні в Парижі проходить центральний матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому ПСЖ приймає іспанську "Барселону".

У цій грі зійдуться чинний чемпіон Франції і друга команда за підсумками минулого сезону в іспанській Прімері.

Нинішній сезон ЛЧ "Барселона" розпочала з перемоги над кіпрським АЕЛом, а ПСЖ зіграв внічию з голландським "Аяксом". І зараз, обидві команди налаштовані на серйозну боротьбу і позитивний результат гри.

Головний тренер "ПСЖ" Лоран Блан зазначає: "Не так легко вивести команду на колишній рівень і досягати таких же чудових результатів, як в минулому році. Але ми зробимо це, якщо продовжимо дотримуватися своєї філософії. Ми граємо з... хотів сказати, з командою, на яку рівняємося, але це все ж не так, хоча вона давно діє за такою ж схемою. Це буде дивовижний матч для гравців, вболівальників і навіть журналістів. Нам не вистачає агресивності, особливо коли ми залишаємося без м'яча. Нам потрібно дуже здорово зіграти в цьому плані, оскільки ми знаємо, що якщо "Барселона" отримує м'яч, відібрати його дуже важко".

У свою чергу, наставник "Барселони" Луїс Енріке зазначає: "Відсутність Златана Ібрагімовича - серйозна втрата для "ПСЖ", але на нашій грі вона не відіб'ється. Напевно, я дивився чвертьфінальні матчі між цими командами два сезони тому, але я не пам'ятаю їх. Не можу ж я пам'ятати всі матчі, які бачив. Коли працюєш тренером, розвиваєш у собі природне недовіру до того, що говорить твій візаві. Побачимо, як суперник буде грати. Нам потрібно діяти рішуче і показати добротний футбол. Найважливіший матч завжди такий, так що зустріч з "ПСЖ" зараз для нас найважливіше. Але коли вона закінчиться, у нас вже будуть інші пріоритети".

Востаннє команди зустрічалися між собою у чвертьфіналі сезону 2012/13, коли "Барса" пройшла "Парі Сен-Жермен" за більшою кількістю забитих голів на виїзді - 1:1 вдома і 2:2 в гостях.

У сьогоднішньому матчі аналітики букмекерських контор вважають явним фаворитом гостьову команду. На перемогу "Барселони" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,92 до 1, на нічию - 3,75 до 1, на перемогу ПСЖ - 4,3 до 1.