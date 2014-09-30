Ліга чемпіонів, 2-й тур, "Шахтар" - "Порту": онлайн відео-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький "Шахтар" прийматиме португальський "Порту".

У цій грі зійшлися чинний чемпіон України та третя команда чемпіонату Португалії минулого сезону.

"Шахтар" у 1-му турі групового етапу зіграв внічию в іспанському Більбао з місцевим "Атлетик" - 0:0. У той же час, "Порту" на своєму полі розгромив білоруський БАТЕ - 6:0.

Напередодні матчу тренери обох команд налаштовані на серйозну боротьбу. Наставник гірників Мірча Луческу зазначає: ""Порту" - дуже сильна команда, де зібрані видатні гравці. Ця команда змінилася за чотири роки - з тих пір, як ми зустрічалися минулого разу [в сезоні 2011/12 гірники програли обидва матчі - 1:2 на виїзді і 0:2 вдома]. Їх нові гравці теж надзвичайно високого рівня і можуть бути дуже небезпечні для нас. Втім, і наша команда змінилася - ми більш досвідчені, більш впевнені в собі. Щоб перемогти "Порту" завтра, нам треба бути в дуже хорошій формі. Всі наші гравці, крім Сергія Кривцова, готуються до матчу".

У свою чергу, головний тренер "Порту" Хулен Лопетеги вважає: "Команди знають один одного, так як раніше вже зустрічалися. Ми вивчали "Шахтар", його стиль і сильні якості - тепер подивимося, як це допоможе нам завтра. "Порту" - великий клуб, який завжди грає на перемогу. Завтра ми не вийдемо на поле з думками про нічию, наша мета - три очки. З українськими командами завжди важко грати - не лише на виїзді, але і в Португалії. Проте, сподіваюся, завтра ми доведемо, що сильніше".

На котируваннях букмекерських контор фаворитом з невеликою перевагою вважається український клуб. На перемогу "Шахтаря" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,5 до 1, на нічию - 3,35 до 1, а на перемогу португальців - 3,1 до 1.