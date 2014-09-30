У Києві з’явилась «Олімпійська лава»

30 вересня на Оболонській набережній столиці за ініціативи Національного олімпійського комітету України відбулось урочисте відкриття та оформлення «Олімпійської лави».

Відбиток своїх долонь залишили провідні українські спорстмени, Олімпійські чемпіони та призери, медалісти чемпіонатів світу та Європи, новообрані члени Комісії атлетів НОК України, повідомляє прес-служба НОК України. Відбиток залишили Ольга Харлан, Юрій Чебан, Ірина Мерлені, Олексій Торохтій, Олена Костевич, Анна Безсонова, Ілля Кваша, Ольга Саладуха, Анна Сорокіна, Олена Пахольчик, Лариса Заспа, Андрій Дериземля, Вікторія Коваль, Олена Акопян та голова Комісії Олена Говорова. Головна мета проекту - об’єднати людей навколо олімпійських цінностей: миру, взаємоповаги та благополуччя, вшанувати і увіковічити олімпійські здобутки України, залишивши олімпійську спадщину.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter