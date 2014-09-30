Тренер збірної Македонії оприлюднив склад команди на гру відбору Євро-2016 з Україною

Серед викликаних 23 гравців тільки 5 футболістів з місцевого чемпіонату, а інші - легіонери, повідомляє сайт Федерації футболу Македонії.

Склад команди виглядає наступним чином: воротарі - Пачовски (Мехелен, Бельгія), Єфремов (Металург), Тофіловскі (Кошице, Словаччина); захисники - Шиков (Аустрія Австрія), Мойсов (Бран, Норвегія), Цуцулі (Партизанів, Албанія), Велковскі (Работнічкі), Глишик (Вардар), Рістовскі (Парма, Італія), Дамчевскі (Бреда, Нідерланди); півзахисники - Адемі (Динамо З, Хорватія), Демірі (Санкт-Галлен, Швейцарія), Радескі (Металург), Глігоров (Вардар), Трайковскі (Зульте Варегем, Бельгія), Спіровскі (Берое, Болгарія), Муарем (Карабах, Азербайджан); нападники - Ібраімі (Марібор, Словенія), Яхович (Крилья Совєтов, Росія), Костовскі (Льовен, Бельгія), Велкоскі (Сараєво, Боснія), Абдурахімі (Локерен, Бельгія), Івановскі (Клуж, Румунія).

У відборі Євро-2016 збірна Македонії стартувала з поразки від Іспанії 1:5, в той час як команда України поступилася Словаччині - 0:1.

Матч Україна - Македонія відбудеться 12 жовтня на "Львів-Арені".