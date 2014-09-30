Олена Говорова обрана головою Комісії атлетів НОК України
Сьогодні в Олімпійському домі відбулось перше засідання нового складу Комісії атлетів Національного олімпійського комітету України, де головою Комісіїї була обрана призер Олімпійських ігор з легкої атлетики в потрійному стрибку Олена Говорова.
Про це повідомляє прес-служба НОК України.
5 вересня на головній олімпійській базі країни в Конча-Заспі на ІІІ звітно-виборній Асамблеї атлетів України, що проводиться раз на чотири роки, Олімпійські чемпіони та призери, медалісти світових та європейських першостей з різних олімпійських видів спорту обрали своїх представників до НОК України.
А під час сьогоднішнього засідання Комісії новообрані члени шляхом голосування визначили свого голову терміном на 2014-2018 роки, обравши на цю посаду Говорову. До речі, вона була заступником голови у попередньому складі Комісії атлетів.
Заступником голови нового складу Комісії обрано Олімпійського чемпіона з важкої атлетики Олексія Торохтія.
Присутні також опрацювали план роботи Комісії на 2015 рік, а також визначились з розподілом обов’язків за напрямками серед членів Комісії.