УЄФА визначив арбітрів на матчі українських команд у Лізі Європи

Про це повідомляється на офіційному порталі організації.

Головним арбітром матчу "Динамо" - "Стяуа" (Бухарест, Румунія) призначений Роберт Шергенхофер з Австрії. На лініях йому будуть допомагати Маттіас Винсауэр і Роланд Бранднер. Додаткові асистенти - Рене Айснер і Домінік Оушан. Четвертий арбітр - Ріхард Хюблер. Суддівський спостерігач УЄФА - Джеррард Перрі з Ірландії.

Матч "Сент-Етьєн" (Франція) - "Дніпро" обслуговуватиме румунська бригада рефері на чолі з Олександру Тудором. Його помічники - Аурел Оницэ і Раду Гингуляк, а додаткові асистенти - Іштван Ковач і Раду Петреску. Четвертим арбітром буде Валентин Аврам, а суддівським спостерігачем виступить голландець Рене Темминк.

На матч бельгійського "Локерена" та " Металіста призначена швейцарська бригада арбітрів на чолі зі Стефаном Студером. Асистенти арбітра: Сандро Поцці і Жан-Ів Вихт. Четвертий арбітр - Віталь Жобин. Додаткові асистенти: Ален Биери і Штефан Клосснер (усі - Швейцарія).

Як повідомляв УНІАН, матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи відбудуться 2 жовтня.