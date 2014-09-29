Українська плавчиня Зевіна завоювала дві медалі за один день етапу Кубка світу

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації водних видів спорту (FINA).

На дистанції 50 метрів на спині українка фінішувала другою, пропливши дистанцію за 27 секунд рівно. Перше місце дісталося п'ятикратній чемпіонці світу угорці Катинці Хоссу, яка з результатом 26,24 секунди завоювала "золото". Третє місце дісталося Еу Хой Шун Стефані з Гонконгу, яка пропливла 50 метрів за 27,33 секунди.

Через деякий час Зевіна фінішувала другою вже на дистанції 100 метрів на спині. Українка завершила заплив з результатом 2 хвилини 6 секунд, знову програвши Хоссу (2 хвилини 3 секунди). Третє місце дісталося ще одній угорці Евелін Веррасто, яка фінішувала з результатом 2 хвилини і 9 секунд.

Етап Кубка світу в Гонконгу проходить 29-30 вересня.