Оприлюднено склад збірної України з футболу на матчі відбору Євро-2016 із Білоруссю та Македонією

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

На збір викликано 26 футболістів.

Склад команди виглядає таким чином: воротарі - Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Денис Бойко («Дніпро» Дніпропетровськ), Дмитро Безотосний («Чорноморець» Одеса); захисники - В’ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Іван Ордець (усі − «Шахтар»), Євген Хачеріді («Динамо» Київ), Артем Федецький («Дніпро»); півзахисники - Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко, Роман Безус, Сергій Сидорчук (усі − «Динамо»), Руслан Ротань, Євген Коноплянка (обидва - «Дніпро»), Микола Морозюк («Металург» Донецьк), Тарас Степаненко («Шахтар»), Едмар Галовський, Сергій Болбат (обидва - «Металіст» Харків), Дмитро Хомченовський («Зоря» Луганськ), Кирило Ковальчук («Чорноморець»), Анатолій Тимощук («Зеніт» Санкт-Петербург, Росія); нападники - Роман Зозуля, Євген Селезньов (обидва - «Дніпро»), Володимир Гоменюк («Металіст»), Пилип Будківський («Зоря»).

Як повідомляв УНІАН, в матчі першого туру групового етапу відбору Євро-2016 українці програли команді Словаччини з рахунком 0:1.

Матч з командою Білорусі відбудеться 9 жовтня (Борисов, Білорусь), а гра з Македонією - 12 жовтня на "Львів-Арені".