"У Львові ідеальна атмосфера, щоб проводити Лігу чемпіонів" - тренер "Шахтаря" Луческу

Про це він заявив на передматчевій прес-конференції, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

Зокрема, Луческу зазначив: "Ми дуже задоволені, що приїхали у Львів. Напевно, правий був наш президент, коли говорив, що «Шахтар» - українська команда, а не тільки клуб Донбасу. Підтвердження тому - всі квитки продані, і завтра буде аншлаг. Зрозуміло, «Шахтар» - це команда всієї країни, всієї України. І я впевнений, що підтримка тут буде не гірше, а на тому ж рівні, на якому завжди була в Лізі чемпіонів у Донецьку. Ми дуже задоволені, що обрали саме Львів для наших ігор в Лізі чемпіонів: тут дуже гарний стадіон і дуже гарне поле, тут живуть доброзичливі люди, це історичний та туристичний центр. Якщо говорити коротше, то у Львові ідеальна атмосфера, щоб проводити Лігу чемпіонів".

Відповідаючи на питання про те, що означає для команди грати весь час на виїзді, тренер сказав: "Це нелегко. Але ми повинні адаптуватися до ситуації і бути добре готовими до матчів. Це міжнародний імідж, рівень. Ми всі професіонали. Повторюся, нам непросто. Але попереду поєдинок Ліги чемпіонів з «Порту», і не так важливо, граємо ми вдома чи ні. Все нормально. Я думаю, футболісти знаходяться в хороших кондиціях".

Говорячи про суперника Луческу зазначив: "Знаю цю команду дуже давно. «Порту» - дуже сильний колектив з хорошими, кваліфікованими гравцями. Є футболісти, які більше часу в складі, є нові виконавці. Але ця команда може бути дуже небезпечною для нас".

Говорячи про втрати в складі команди Луческу зазначив: "Єдиний, хто травмований, - це Кривцов. Ми привезли сюди 22 футболіста. І вже з них будемо вибирати. Сьогодні буде передігрове тренування, а завтра вранці я визначуся зі складом, який вийде на матч у Лізі чемпіонів".

Як повідомляв УНІАН, матч другого туру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Порту" відбудеться 30 вересня о 21:45. Сайт УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію гри.