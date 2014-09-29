Тенісист Долгополов програв вже у першому колі турніру в Токіо

У матчі першого раунду киянин, посіяний під 8-м номером, за 53 хвилини програв американському тенісистові Джеку Соку з рахунком 4:6, 1:6, повідомляє Тенісний портал України.

Долгополов реалізував 1 брейк-пойнт, а його суперник 5. Обидва виконали по 4 ейси, але при цьому українець допустив 4 подвійні помилки, а американець - 2.

В минулому році на турнірі в Токіо Долгополов завершив виступ в чвертьфіналі, програвши аргентинцеві Хуану Мартіну Дель Потро, який згодом став переможцем змагань.