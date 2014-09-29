Тенісист Долгополов програв вже у першому колі турніру в Токіо
15:59, 29 вересня 2014Спорт
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Український тенісист Олександр Долгополов не зміг подолати стартовий бар'єр на турнірі ATP в Токіо (Японія).
Олександр Долгополов програв вже на старті турніру в Токіо / Reuters
У матчі першого раунду киянин, посіяний під 8-м номером, за 53 хвилини програв американському тенісистові Джеку Соку з рахунком 4:6, 1:6, повідомляє Тенісний портал України.
Долгополов реалізував 1 брейк-пойнт, а його суперник 5. Обидва виконали по 4 ейси, але при цьому українець допустив 4 подвійні помилки, а американець - 2.
В минулому році на турнірі в Токіо Долгополов завершив виступ в чвертьфіналі, програвши аргентинцеві Хуану Мартіну Дель Потро, який згодом став переможцем змагань.
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