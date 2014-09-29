Екс-чемпіон світу Девід Хей повернеться на ринг, щоб добитися бою з Володимиром Кличком

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС.

Зокрема, Хей зазначив: "В кінці року я повернуся на ринг. Я вже тренуюся по повній програмі і навіть зараз перебуваю в досить непоганій формі. Хотів би провести свій перший бій якомога швидше", - сказав Хей.

Спортсмен поки не знає, хто може стати його наступним суперником: "Очевидно, що моя мета - вийти на титульний бій. Тому хто б не попався мені на цьому шляху, не заздрю своїм суперникам".

Британець, якому в жовтні виповниться 34 роки, на професійному рингу здобув 26 перемог (24 нокаутом) і зазнав дві поразки.

У 2011-му році Хей зустрічався з Кличком, поступившись одноголосним рішенням суддів.

Володимир Кличко є чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» протягом останніх восьми років і вже 16 раз успішно їх захищав. Всього в послужному списку Володимира Кличка 62 перемоги (53 нокаутом) і три поразки. В останній раз українець виходив на ринг 26 квітня, вигравши у австралійця Алекса Леапаї нокаутом в п'ятому раунді.