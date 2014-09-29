Спаринг-партнер Кличка 4 жовтня дебютує в професійному боксі
15:03, 29 вересня 2014Спорт
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Багаторазовий призер чемпіонатів України серед аматорів, український боксер-важкоатлет Сергій Радченко переходить у професійний бокс.
Сергій Радченко допомагав Кличко готується до бою з Кульовим / klitschko-brothers.com
Про це повідомляє Вохіпg news.
Радченко, який у серпні побував в тренувальному таборі Володимира Кличка, допомагаючи йому у підготовці до бою з болгарином Кубратом Пулєвим, дебютує на професійному рингу вже в найближчу суботу, 4 жовтня. На "Арені-Львів" він виступить в андеркарті поєдинку ще одного українського важковаговика Олександра Усика, який битиметься з південноафриканцем Деніелом Брюэром.
Суперником Радченко в його дебютному поєдинку стане боксер з Запоріжжя Ігор Пилипенко.
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