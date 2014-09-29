Три українки потрапили в призери етапу Кубка Європи з бадмінтону

Марія Улітіна (Дніпропетровськ) посіла друге місце у жіночій одиночці, а Анастасія Дмитришин і Дарина Самарчанц (Харків) стали третіми у жіночій парній категорії, повідомляє прес-служба Федерації бадмінтону України.

У першому турі основної сітки Марія Улітіна (79-я в світовому рейтингу) без гри пройшла чеську бадминтонистку Катерину Гавнхольт (29), яка знялася зі змагань через травму. В 1/8 фіналу Улітіной вдалося обіграти багаторазову чемпіонку Болгарії Петю Нєдєльчеву(39) - 21:17, 22:24, 21:17. З болгарською бадмінтонисткою Марія раніше зустрічалася чотири рази, востаннє - на чемпіонаті світу в Копенгагені, й всі матчі закінчувалися на користь Нєдєльчевой, і, нарешті, Улітіна змогла взяти реванш.

У чвертьфінальному матчі українка абсолютно несподівано виграла у сіяної другою іспанської спортсменки Беатріс Корралес (24я) з рахунком 21:17, 21:13. У фіналі Улітіна зустрічалася з гонконгською спортсменкою, яка виступає під канадським прапором Мішель Лі (15), Марія гідно боролася, але поступилася - 14:21, 17:21.

Жіноча пара Анастасія Дмитришин і Дарина Самарчанц (113-я в парному світовому рейтингу) була посіяна на турнірі під третім номером і вступила в боротьбу в 1/8 фіналу, де обіграла польський дует Магдалена Вітьок і Анета Войтковска (169) з рахунком 21:18, 12:21, 21:19.

У чвертьфіналі харків'янки вибили з боротьби француженок Перрін Ле Буханик і Тешана Вігнес Варан(206) - 21:16, 21:12.

Суперницями Дмитришин і Самарчанц по півфіналу стали росіянки Ірина Хлебко і Олена Комендровська (209), пройти яких українкам не вдалося. Росіянки здобули перемогу в трьох партіях- 21:12, 19:21, 21:14.

У фіналі росіянки поступилися парі з Канади, а українки поділили третє місце з дуетом з Данії.