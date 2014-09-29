Тенісист Стаховський втретє виграв турнір у Франції
Український тенісист Сергій Стаховський став переможцем престижного турніру серії "Челленджер" з призовим фондом 106,5 тис. євро в Орлеані (Франція).
У фіналі киянин, посіяний під 6 номером, обіграв п'яту ракетку турніру Томаса Белуччі з Бразилії - 6:2 7:5, повідомляє Тенісний портал України.
Матч тривав 1 годину 14 хвилин. На рахунку Стаховського 7 ейсів і 3 подвійні помилки. Українець зробив три брейки, у той час як його суперник - жодного. Стаховський відіграв 4 брекпойнти в середині другої партії.
Таким чином, киянин заробив 125 рейтингових очок і 15,3 тис. євро призових.
Це другий одиночний титул Сергія на турнірах серії ATP challenger в цьому сезоні і четвертий у кар'єрі.
Влітку Стаховському скорився титул в Бінгемптоні (Англія).
Раніше Стаховський двічі перемагав на турнірі в Орлеані в парному розряді: у 2008 разом з хорватом Ловро Зовко, а в 2013 разом із співвітчизником Іллею Марченком.