Тенісист Стаховський втретє виграв турнір у Франції

У фіналі киянин, посіяний під 6 номером, обіграв п'яту ракетку турніру Томаса Белуччі з Бразилії - 6:2 7:5, повідомляє Тенісний портал України.

Матч тривав 1 годину 14 хвилин. На рахунку Стаховського 7 ейсів і 3 подвійні помилки. Українець зробив три брейки, у той час як його суперник - жодного. Стаховський відіграв 4 брекпойнти в середині другої партії.

Таким чином, киянин заробив 125 рейтингових очок і 15,3 тис. євро призових.

Це другий одиночний титул Сергія на турнірах серії ATP challenger в цьому сезоні і четвертий у кар'єрі.

Влітку Стаховському скорився титул в Бінгемптоні (Англія).

Раніше Стаховський двічі перемагав на турнірі в Орлеані в парному розряді: у 2008 разом з хорватом Ловро Зовко, а в 2013 разом із співвітчизником Іллею Марченком.