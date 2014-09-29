Українка Єлістратова завоювала бронзу турецького етапу Кубка світу з триатлону
13:42, 29 вересня 2014Спорт
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В Аланії (Туреччина) відбувся етап Кубка світу з тріатлону, де українка Юлія Єлістратова завоювала бронзову медаль.
Юлія Єлістратова завоювала " бронзу " етапу Кубка світу / noc--ukr.org
Українка фінішувала з результатом 2 години 2 секунди, поступившись 1 секунду чешці Вендулы Фринтової і 31 секунду переможниці з Голландії Майке Келерс.
У чоловічих змаганнях переміг швейцарець Свен Рідерер (результат - 1 година 45 хвилин 57 секунд), випередивши на шість секунд італійця Алессандро Фабіна і на 14 секунд - іспанця Давіда Кастро Фахардо.
Українець Єгор Мартиненко не фінішував.
Як повідомляв УНІАН, раніше в нинішньому сезоні Єлістратова виграла два поспіль етапу Кубка Європи в Іспанії та Румунії.
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