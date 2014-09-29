Українські тенісисти вийшли у вищий дивізіон чемпіонату Європи

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Переможні очки у фіналі для команди вибороли Іван Катков і двічі Коу Лей.

Ставши переможцями у Challenge Division, українці в наступному році будуть грати в Championships Division.

У свою чергу, жіноча команда України, яка вже виступає у вищому дивізіоні, посіла підсумкове 14-е місце. У турнірі за 13-16 місця українки перемогли команду Іспанії (3:1) і уникли необхідності боротися за право залишитися в еліті. Потім українки поступилися збірній Люксембургу (2:3) і посіли підсумкове 14-е місце.

У матчі з испанками переможні очки принесли команді Ганна Гапонова і двічі Маргарита Песоцька. У поєдинку з командою Люксембургу свої матчі виграли Маргарита Песоцька, Анна Гапонова, а програли Тетяна Біленко і двічі Євгенія Васильєва.

У чоловічому турнірі чемпіоном Європи стала збірна Португалії, перемігши у фіналі суперників з Німеччини - 3:1. Бронзу розділили шведи і хорвати.

У змаганнях жіночих команд " золото " вибороли німкені, які перемогли у фіналі Австрію - 3:0. Бронзовими призерами стали збірні Швеції та Польщі.