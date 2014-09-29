Борчиня Юлія Ткач визнана найкращою спортсменкою вересня в Україні

У свою чергу, наставника спортсменки Андрія Пістуна визнано найкращим тренером вересня, повідомляє прес-служба НОК України.

На чемпіонаті світу зі спортивної боротьби, що відбувся в Ташкенті, у ваговій категорії до 63 кг наша спортсменка завоювала медаль найвищого ґатунку. Це найвище досягнення у вересні серед усіх українських спортсменів в олімпійських номерах програми.

Цікаво, що Юлія Ткач тільки навесні повернулася з декретної відпустки та окрім світового «золота» встигла раніше здобути й бронзову медаль чемпіонату Європи, який у квітні проходив в місті Вантаа (Фінляндія).

Для новоспеченої чемпіонки світу це перше високе визнання Національного олімпійського комітету.