Борчиня Юлія Ткач визнана найкращою спортсменкою вересня в Україні

12:33, 29 вересня 2014
Спорт
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За рішенням Національного олімпійського комітету найкращою спортсменкою України у вересені визнано чемпіонку світу з вільної боротьби Юлію Ткач, відому під своїм дівочим прізвищем – Остапчук. 

Юлія Ткач визнана кращою спортсменкою вересня / wrestlingua.com

У свою чергу, наставника спортсменки Андрія Пістуна визнано найкращим тренером вересня, повідомляє прес-служба НОК України.

На чемпіонаті світу зі спортивної боротьби, що відбувся в Ташкенті, у ваговій категорії до 63 кг наша спортсменка завоювала медаль найвищого ґатунку. Це найвище досягнення у вересні серед усіх українських спортсменів в олімпійських номерах програми. 

Цікаво, що Юлія Ткач тільки навесні повернулася з декретної відпустки та окрім світового «золота» встигла раніше здобути й бронзову медаль чемпіонату Європи, який у квітні проходив в місті Вантаа (Фінляндія).

Для новоспеченої чемпіонки світу це перше високе визнання Національного олімпійського комітету.

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