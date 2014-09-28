У перших матчах 1/8 фіналу Кубка України з футболу зафіксовано три сенсації

Всі три команди проводили свої матчі в гостях.

"Чорноморець" сьогодні грав у Дніпродзержинську з місцевою "Сталлю". Господарі відкрили рахунок у середині першого тайму, на 24-й хвилині, коли точний удар вдався Антону Котляр. Але, в самій кінцівці тайму, на 45-й хвилині капітан одеситів Олексій Гай зрівняв рахунок. Тим не менш, у другому таймі "Сталь" зуміла забити переможний гол, коли дубль на 82-й хвилині оформив Котляр.

"Металіст" напередодні проводив гру в Ужгороді з місцевою "Говерлою" і зіграв внічию - 2:2. На голи Віталія Каверіна та Сергія Мякушко харків'яни відповіли дублем Клейтона Хав'єра.

У свою чергу, "Дніпро" проводив свій матч у Луцьку проти "Волині" і єдиний гол забив гравець луцької команди Ерік Бікфалві - 1:0.

Як повідомляв УНІАН, раніше в 1/8 фіналу Кубка України донецький "Шахтар" розгромив у гостях "Полтаву" - 5:1.

Також на цій стадії змагань відбулись матчі: "Олександрія" - "Зоря" (Луганськ) - 0:1, "Іллічівець" (Маріуполь) - "Ворскла" (Полтава) - 0:1, "Карпати" (Львів) - "Динамо" (Київ) - 0:1, "Олімпік" (Донецьк) - "Металург" (Запоріжжя) - 2:0.

Згідно з новим регламентом турніру, який набув чинності з нинішнього сезону 2014/15, починаючи з 1/8 фіналу команди проводять по два матчі - вдома і в гостях. Матчі у відповідь відбудуться через місяць, базова дата ігор 29 жовтня.