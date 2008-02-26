Дніпро і Динамо розсудить львів`янин

Після перерви поновлюється Чемпіонат України з футболу. Стали відомі імена арбітрів, які обслужать матчі 19-го туру.

На центральному матчі туру в Дніпропетровську (2 березня) між місцевим Дніпром і київським Динамо працюватиме львівська бригада арбітрів на чолі з Андрієм Шандором (той самий, якого хотів усиновити Мірча Луческу після програного матчу з Кривбасом у жовтні). допомагати йому будуть Едуард Валенко і Віталій Пономарьов. Четвертим суддею буде Юрій Мосейчук з Чернівців.

Інші матчі обслуговуватимуть такі люди:

29 лютого Арсенал - Зоря - Швецов (Одеса)

1 березня Шахтар - Закарпаття - Шмигельський (Львів)

1 березня Металіст - Ворскла - Годулян (Одеса)

1 березня Карпати - Харків - Геренда (Калуш)

1 березня Чорноморець - Нафтовик - Подушкін (Харків)

2 березня Металург З - Металург Д - Венгер (Київ)

2 березня Кривбас - Таврія - Зубарєв (Слов`янськ)

Football.ua