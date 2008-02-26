Дніпро і Динамо розсудить львів`янин
Поновлюється Чемпіонат України
|Андрій Шандор
На центральному матчі туру в Дніпропетровську (2 березня) між місцевим Дніпром і київським Динамо працюватиме львівська бригада арбітрів на чолі з Андрієм Шандором (той самий, якого хотів усиновити Мірча Луческу після програного матчу з Кривбасом у жовтні). допомагати йому будуть Едуард Валенко і Віталій Пономарьов. Четвертим суддею буде Юрій Мосейчук з Чернівців.
Інші матчі обслуговуватимуть такі люди:
29 лютого Арсенал - Зоря - Швецов (Одеса)
1 березня Шахтар - Закарпаття - Шмигельський (Львів)
1 березня Металіст - Ворскла - Годулян (Одеса)
1 березня Карпати - Харків - Геренда (Калуш)
1 березня Чорноморець - Нафтовик - Подушкін (Харків)
2 березня Металург З - Металург Д - Венгер (Київ)
2 березня Кривбас - Таврія - Зубарєв (Слов`янськ)