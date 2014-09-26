Гімнастка Різатдінова принесла збірній України четверту бронзу ЧС

В Ізмірі (Туреччина) завершилися змагання у багатоборстві на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики, де бронзову медаль завоювала українка Ганна Різатдінова.

За вправи з м'ячем, стрічкою, булавами та обручем вона отримала в сумі 72,449 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.

Чемпіонкою світу у цьому виді програми стала Яна Кудрявцева з Росії - 75,266 бали, третє місце на рахунку ще однієї росіянки Маргарити Мамун - 74,149.

Раніше на цьому турнірі збірна України завоювала бронзову нагороду в командній першості, а також Різатдінова виграла дві бронзи в індивідуальних фіналах у вправах з булавами та стрічкою.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з художньої гімнастики проходить в Ізмірі (Туреччина) з 22 по 28 вересня.