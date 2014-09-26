Тренер чемпіона України з гандболу "Мотора" відзначив сильний склад суперника в ЛЧ

Про це повідомляє прес-служба ГК "Мотор".

Говорячи про іспанських легіонерів угорської команди - воротаря Хосе Мануеля Сьєрре і лівого напівсереднього Антоніо Гарсію, тренер зазначив: "Гарсія - це серйозне підсилення. На кожному місці у другій лінії в угорців є по два гравця високого класу, високі як кидають, так і обіграють. Досвідчені, грають чудово, бачать поле, спаяні з лінією. На краях з одного боку відіграє швед Калльман, виграв три ЛЧ, з іншого - Гарсія Парондо, у якого їх дві. Воротар - другий номер збірної Іспанії. Не будемо скидати з рахунків і силу інших гандболістів. Перемога в Кубку ЄГФ про щось, напевно, говорить. Причому «Пік» обіграв в Берліні і місцевий «Фюхсе», і потім, у фіналі, французький «Монпельє». Вони стали сильнішими не стільки після роботи на трансферному ринку, скільки після перемоги у другому за значущістю єврокубку, яка додала величезну порцію впевненості командним діям".

Щодо прогнозів на виступ української команди в Лізі чемпіонів, Бебешко зазначив: "Як і в минулому розіграші, ми хочемо пройти в плей-офф. Для цього необхідно набрати дев'ять очок. У минулому році нам цього вистачило. Що стосується конкретних найближчих планів, то я поставив завдання - у перших чотирьох зустрічах взяти чотири очки".

Як повідомляв УНІАН, свій перший матч групового етапу ЛЧ сезону 2014/15 "Мотор" проведе 28 вересня у гостях проти угорського клубу "Пік" з міста Шегед.

Домашні матч ЛЧ 2014/15 "Мотор" буде проводити в київському Палаці спорту.