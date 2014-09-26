Тенісистка Світоліна програла у півфіналі турніру в Ухані

Поєдинок тривав 1 годину 36 хвилин, повідомляє Тенісний портал України.

У другому сеті в українки були шанси на успіх (при рахунку 1:3 вона виграла три гейми поспіль - 4:3), якими вона не зуміла скористатися.

За гру Світоліна реалізувала шість брейк-пойнтів, а Квітова - три з п'яти. Еліна один раз подала навиліт і двічі помилилася на подачі проти семи ейсів і п'яти подвійних помилок у Петри. Тепер рахунок їх особистих зустрічей став рівним - 1:1.

Світоліна покидає турнір в Ухані, заробивши 350 рейтингових очок і $ 110.1 тис. призових.

Як повідомляв УНІАН, турнір WTA Dongfeng Motor Wuhan Open (призовий фонд $2.44 млн.) проходить у Китаї з 22 по 28 серпня.