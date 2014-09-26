Збірну України на ЧС з гімнастики представлятимуть 12 спортсменів

В складі команди вирушать на світову першість 12 спортсменів, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Цей старт є першим кроком до олімпійської кваліфікації. Кращі вісім чоловічих і жіночих команд відразу кваліфікуються на Ігри ХХХІ Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

Склад збірної України виглядає таким чином: чоловіки - Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Максим Сімянків, Андрій Сенечкин, Микита Єрмак, Георгій Петросян; жінки - Христина Санькова, Ангеліна Кисла, Олеся Сазонова, Яна Федорова, Анастасія Ільницька і Дарина Матвєєва.

Чемпіонат світу пройде з 3 по 12 жовтня в Нанкіні (Китай). Більше 600 спортсменів з 74 країн світу змагатимуться за медалі турніру.