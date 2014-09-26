Збірна України з хокею почне ЧС-2015 грою з Казахстаном
Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) опублікувала календар матчів чемпіонату світу з хокею в дивізіоні «1А» 2015 року.
Суперниками збірної України будуть команди Італії, Казахстану, Японії, Угорщини і Польщі, повідомляє офіційний сайт федерації.
Збірна України розпочне турнір матчем проти команди Казахстану (18 квітня). 19 квітня пройде гра Італія - Україна, 21 квітня - Польща - Україна, 22 квітня відбудеться матч Україна - Угорщина, а 24 квітня - Японія - Україна.
Згідно з регламентом змагань, у Елітний дивізіон ЧС, компанію 16 найсильніших команд, що безпосередньо оскаржують титул чемпіона світу, потраплять дві найсильніші збірні за підсумками змагань.
Чемпіонат світу пройде з 18 по 24 квітня 2015 в Кракові (Польща).
Як повідомляв УНІАН, право на проведення турніру спочатку виграла заявка України, а самі змагання повинні були пройти в Донецьку. Пізніше українська сторона відмовилася від проведення турніру через ситуацію в країні.