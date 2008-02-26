Капітан «Шахтаря» зводить будинки і продає квартири

11:53, 26 лютого 2008
Спорт
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Українського законодавства гравець не знає

Капітан донецького "Шахтаря" хорват Даріо Срна продав уже декілька квартир своїм партнерам по збірній Хорватії. Про це він розповів під час онлайн-конференції на офіційному сайті ФК "Шахтар".

На запитання, як просувається його бізнес у Хорватії, а саме: будівництво багатоквартирних будинків, і чи не планує він зайнятися цим самим у Донецьку, Даріо Срна відповів: "Із задоволенням, але я не знаю українського законодавства, а знайти людину, яка могла б цим зайнятися сумлінно, тут не можу. А в Хорватії все йде нормально. Декілька квартир вже продав своїм партнерам по збірній Хорватії. Двоє з них – Івіца Оліч і Йерко Леко".

Остров

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