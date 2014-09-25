Ганна Різатдінова здобула дві бронзові медалі ЧС

В турецькому Ізмірі завершилися змагання в окремих видах програми Чемпіонату світу з художньої гімнастики, де українка Ганна Різатдінова виграла дві бронзові нагороди.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У вправі з булавами судді оцінили виступ українки у 18 балів рівно. Чемпіонкою у цьому виді програми стала росіянка Яна Кудрявцева - 18,750. на другому місці ще одна представниця Росії Маргарита Мамун - 18,650.

У вправі зі стрічкою судді спочатку поставили Різатдиновій 17.916 бали. Українська делегація подала протест, в результаті чого первісна оцінка була знижена до 17,766 бали. Втім, на підсумковому 3-му місці цей результат ніяк не позначився. У цьому виді чемпіонкою стала Мамун - 18,566, а Кудрявцева посіла друге місце - 18,183 бали.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні збірна України завоювала бронзу в командних змаганнях. Таким чином, на рахунку української команди вже 3 нагороди.

Чемпіонат світу з художньої гімнастики проходить в Ізмірі (Туреччина) з 22 по 28 вересня.