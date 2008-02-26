Підсумки 27 туру англійської Прем`єр-ліги

У понеділок одним матчем завершився 27-й тур англійської Прем`єр-ліги. "Евертон" обіграв "Манчестер Сіті" з рахунком 0:2.

"Іриски" випередили "Ліверпуль" і вийшли на четверте місце в таблиці, набравши 50 очок. У "червоних" - 47, але є гра у запасі. Лідером чемпіонату з 64-ма очками залишається "Арсенал". У потилицю йому дихає МЮ - 61. "Челсі" йде третім (55) з грою у запасі.