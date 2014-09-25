Збірна України з художньої гімнастики виграла бронзу ЧС в командному заліку

На чемпіонаті світу з художньої гімнастики, який проходить у турецькому Ізмірі, збірна України виграла першу нагороду - бронзу у командній першості.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Команда у складі - Вікторія Мазур, Ганна Різатдінова та Елеонора Романова - набрала в сумі за чотири вправи (обруч, м'яч, булави, стрічка) 135,515 бали.

Українки поступилися срібним призерам з Білорусі 0,558 бали.

Титул чемпіонок світу захистили росіянки (147,914).

Чемпіонат світу з художньої гімнастики проходить в Ізмірі з 22 по 28 вересня.