Збірна України з художньої гімнастики виграла бронзу ЧС в командному заліку
18:19, 25 вересня 2014Спорт
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Українки завоювали першу медаль в Ізмірі
Ганна Різатдінова та її партнерки по команді виграли бронзу ЧС / noc--ukr.org
На чемпіонаті світу з художньої гімнастики, який проходить у турецькому Ізмірі, збірна України виграла першу нагороду - бронзу у командній першості.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Команда у складі - Вікторія Мазур, Ганна Різатдінова та Елеонора Романова - набрала в сумі за чотири вправи (обруч, м'яч, булави, стрічка) 135,515 бали.
Українки поступилися срібним призерам з Білорусі 0,558 бали.
Титул чемпіонок світу захистили росіянки (147,914).
Чемпіонат світу з художньої гімнастики проходить в Ізмірі з 22 по 28 вересня.
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