Світоліна вийшла у півфінал тенісного турніру в Ухані

Поєдинок тривав 1 годину 40 хвилин, повідомляє Тенісний портал України.

У обох суперниць було по десять брейк-пойнтів, з яких Світоліна реалізувала п'ять, а Кербер - чотири. Німкеня виконала один ейс і допустила три подвійних помилки. Еліна не подавала навиліт і один раз помилилася на подачі.

За місце у фіналі китайського турніру Світоліна зіграє з третьою ракеткою світу чешкою Петрою Квітовою, яка за 1 годину 21 хвилину обіграла іспанку Каролін Гарсію - 6:3, 6:4.

Як повідомляв УНІАН, турнір WTA Dongfeng Motor Wuhan Open (призовий фонд - $2.44 млн.) проходить в китайському Ухані з 22 по 28 вересня.