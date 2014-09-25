Світоліна вийшла у півфінал тенісного турніру в Ухані
18:10, 25 вересня 2014Спорт
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Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 34-е місце, завдала поразки восьмий ракетці світу німкені Анжеліці Кербер з рахунком 6:4, 7:6(3).
Світоліна вже дійшла до півфіналу турніру в Ухані / sq.com.ua
Поєдинок тривав 1 годину 40 хвилин, повідомляє Тенісний портал України.
У обох суперниць було по десять брейк-пойнтів, з яких Світоліна реалізувала п'ять, а Кербер - чотири. Німкеня виконала один ейс і допустила три подвійних помилки. Еліна не подавала навиліт і один раз помилилася на подачі.
За місце у фіналі китайського турніру Світоліна зіграє з третьою ракеткою світу чешкою Петрою Квітовою, яка за 1 годину 21 хвилину обіграла іспанку Каролін Гарсію - 6:3, 6:4.
Як повідомляв УНІАН, турнір WTA Dongfeng Motor Wuhan Open (призовий фонд - $2.44 млн.) проходить в китайському Ухані з 22 по 28 вересня.
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