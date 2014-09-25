"Шахтар" розгромив у Кубку України "Полтаву"

У Полтаві завершився матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Полтава" приймала донецький "Шахтар" і програла з рахунком 1:5.

Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.

Друга команда чемпіонату України на даний момент надто спокійно почала матч з представником нижчої ліги, через що ледь не поплатилася. Рахунок на 36-й хвилині відкрив Ігор Фомич. Зеленевич протягнув м'яч до штрафного, віддав праворуч на Бутеніна, той прострілив на дальню штангу і Фомич в падінні переправив м'яч у сітку воріт. Щоправда, виграти навіть один тайм полтавчанам не вдалося. На 45-й хвилині Ілсіньо виконав передачу верхом з правого флангу, м'яч застряг у штрафному, Тейшейра скористався плутаниною і головою переправив м'яч у сітку воріт.

А вже у другому таймі перевага гостей була беззаперечною. На 67-й хвилині гол забив Олександр Гладкий. Бернард обігрався в стінку з Гладким, після чого двоє захисників "Полтави" не змогли вибити м'яч з воротарського майданчика. Цією ситуацією скористався форвард Шахтаря, який з близької відстані переправив футбольний снаряд у сітку. Через 7 хвилин Тейшейра отримав м'яч від партнера по команді, змістився ближче до центру і завдав точного удару в дальній кут. А на 79-й хвилині Фред навісив на дальню штангу, а Гладкий головою скинув м'яч у воротарський, де ніким не прикритий Чигринський з метра переправив м'яч у порожні ворота. Нарешті, на 95-й хвилині Дентіньо відзначився реалізованим пенальті за порушення правил на собі ж - 5:1.

Як повідомляв УНІАН, на стадії 1/8 фіналу команди проводять два матчі. Гра у відповідь відбудеться через місяць.