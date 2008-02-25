Віталій Кличко: Ібрагімов мене дуже здивував

Почесний чемпіон світу WBC Віталій Кличко заявив, що ні на мить не сумнівався в перемозі свого молодшого брата в об`єднувальному бою проти Султана Ібрагімова.

"Я ще раніше говорив і повторюю це: в світі зараз немає важкоатлета, який був би технічнішим за Володимира... Я сьогодні не так сильно хвилювався, оскільки був стовідсотково упевнений, що брат виграє. Звичайно, в боксі буває всяке, і Ібрагімов - не хлопчик, а відмінний боксер з хорошим ударом. Але шансів у нього сьогодні не було. До речі, Ібрагімов мене дуже здивував - він здорово тримає удар. Кілька ударів, які він пропустив в 9-му раунді, була б остаточними ударами для будь-якого іншого боксера...", - відзначив Кличко-старший.

ІА REGNUM