Кубок України, 1/8 фіналу, "Волинь" - "Дніпро": онлайн відео-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Волинь" приймає дніпропетровський "Дніпро".

Це перший з двох матчів на цьому етапі змагань. Гра-відповідь відбудеться через місяць у Дніпропетровську.

У цій грі зійдуться команди, які займають, відповідно, 7-е і 1-е місця в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. "Дніпро" став лідером УПЛ після 7-го туру, що завершився в минулий понеділок. 22 вересня команда виграла на своєму полі у донецького "Олімпіка" - 5:0 і, скориставшись осічкою донецького "Шахтаря" (0:1 від "Зорі"), вийшла на 1-е місце. До цього команда виграла 5 з 6 матчів, звівши внічию тільки гру з полтавською "Ворсклою". Крім того, в матчі 1/16 фіналу Кубка України "Дніпро" обіграв у гостях чернігівську "Десну" з рахунком 1:0. Таким чином, дніпропетровці залишаються однією з двох команд (поряд з київським "Динамо", у якого 2 нічиї в УПЛ) хто ще не програв жодного матчу на внутрішній арені в сезоні-2014/15.

У свою чергу, "Волинь" є типовим середняком УПЛ. У 7 матчах команда здобула 3 перемоги при 4 поразках і має різницю забитих і пропущених м'ячів "-2" - 8:10.

Це буде вже друга очна зустріч команд в нинішньому сезоні. У матчі Прем'єр-ліги, що відбувся 2 серпня у Луцьку, "Дніпро" виграв з рахунком 1:0. Переможний гол у тій зустрічі на 85-й хвилині забив Євген Шахов.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом кубкового матчу є "Дніпро". На перемогу гостей ставки приймаються з коефіцієнтом 1,6 до 1, на нічию - 4 до 1, а на перемогу "Волині" - 6,4 до 1.