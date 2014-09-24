Жіноча збірна України з футболу зіграє у плей-офф відбору на ЧС з командою Італії

Суперник українок визначився в ході жеребкування, що відбулося в Ньоні, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Згідно з регламентом змагань, остання, восьма, путівка на жіночий чемпіонат світу-2015 в Канаді від Європи буде розіграна в стикових матчах, які пройдуть протягом двох найближчих місяців. Переможець пари Україна - Італія у фіналі плей-офф зійдеться з переможцем пари Шотландія - Нідерланди.

Головний тренер збірної Італії Антоніо Кабріні так прокоментував підсумки жеребкування: "Українки зараз знаходяться на підйомі. З кожним роком зростає якість їх гри. У своїй групі вони фінішували на другому місці. Все це говорить про конкурентоспроможність збірної України. Однак думаю, що ми можемо успішно протистояти будь-якій команді. Упевнений, що в жовтні ми будемо знаходиться в кращому фізичному стані. Ми будемо ще сильніше. Зараз у нас є певні проблеми, але до стикових матчів ми підійдемо у всеозброєнні. Ми повинні підготуватися якомога краще".

Півфінали відбудуться 25/26 і 29/30 жовтня. Матч-відповідь відбудеться на полі української команди. Фінал "стиків" відбудеться 22/23 і 26/27 листопада. Матч відбудеться на полі переможця пари Україна - Італія.