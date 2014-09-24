Два українських хокеїста підписали контракт з польським ХК "Ястржебьє"

Про це повідомляє офіційний сайт команди з міста Ястшембе-Здруй.

7 вересня гравці прибули на перегляд в Польщу і після двотижневих зборів тренерський штаб команди прийняв рішення про те, що гравці будуть виступати в складі команди. Гравці підписали контракти строком на 1 рік.

Через бюрократичні зволікання українців можуть не встигнути заявити на матч-відкриття чемпіонату Польщі проти "Подхалє" (Нови-Тарг), але, в будь-якому випадку, дебют українців в польському чемпіонаті відбудеться до 30 вересня, коли команда проведе гру 2-го туру з ХК "Санок" з однойменного міста.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ході літнього міжсезоння-2014 українські хокейні клуби залишили в цілому 29 гравців. Тепер їх кількість зросла до 31-го.

Проведення чемпіонату України сезону 2014/15 знаходиться під великим питанням, тому що більшість українських команд відчувають фінансові проблеми.