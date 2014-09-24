Юніорська команда «Барселони» підписала контракт з 17-річним вихованцем дитячого будинку Київщини

Про це повідомляє офіційний сайт Київської обласної федерації футболу.

Свого часу юний футболіст був на перегляді в донецькому «Шахтарі» та київському "Динамо", але тренери цих клубів не залучили його до складу своїх дитячих команд. Футбольні здібності хлопця помітили в Іспанії, куди він щороку вибирався з вихованцями дитбудинку на оздоровлення.

Багмет грав у регіональних лігах, потім його запросили до провінційного клубу Примери, а вже звідти — до «Барселони». Він пройшов ігрове випробування й на міжнародній арені, а тепер є гравцем каталонської команди U-19, яка виступає в Юнацькій лізі УЄФА.

На даний момент, іспанці займаються питанням натуралізації Володимира Багмета з метою залучення його до лав національної команди.