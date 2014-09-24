Збірна України завоювала 25 медалей на Спеціальних Європейських літніх Олімпійських Іграх-2014

Про це повідомляє прес-служба Спеціальної олімпіади України.

Всього команда Спеціальної Олімпіади України завоювала 25 медалей і в черговий раз довела, що, незважаючи на інтелектуальні порушення, спортсмени здатні представляти свою країну на найвищому рівні і є справжніми героями України.

Українські спортсмени-інваліди завоювали 5 золотих, 5 срібних та 5 бронзових медалей в гімнастиці, 2 срібні медалі в бадмінтоні, 3 золоті медалі в настільному тенісі, 2 золоті, 1 срібну і 1 бронзову медалі в плаванні і зайняли почесне друге місце в змаганнях з футболу.

Спеціальна Олімпіада - це міжнародна спортивна організація для людей з порушенням інтелектуального розвитку. Літні та Зимові Олімпійські Ігри проводяться раз у два роки. Спеціальна Олімпіада України направляє команду на кожне змагання з 1995 року.