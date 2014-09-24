Українка Світоліна вийшла у чвертьфінал тенісного турніру в Ухані

У матчі 1/8 фіналу харків'янка повинна була зіграти з іспанської тенісисткою Гарбіньєй Мугурусой, але суперниця відмовилася від участі в матчі пославшись на травму, повідомляє Тенісний портал України.

За вихід до півфіналу Світоліна зіграє з німкенею Анжелікою Кербер.

Кербер, у свою чергу, в матчі 1/8 фіналу грала з Барбарою Заглавовой-Стрицовой з Чехії і розгромила опонентку у двох сетах - 6:1, 6:1.

Як повідомляв УНІАН, турнір WTA Dongfeng Motor Wuhan Open (призовий фонд - $2.44 млн.) проходить в китайському Ухані з 22 по 28 вересня.