Українка Світоліна вийшла у чвертьфінал тенісного турніру в Ухані
13:30, 24 вересня 2014Спорт
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Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла у чвертьфінал турніру WTA Premier в Ухані (Китай) без гри.
Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Ухані / sq.com.ua
У матчі 1/8 фіналу харків'янка повинна була зіграти з іспанської тенісисткою Гарбіньєй Мугурусой, але суперниця відмовилася від участі в матчі пославшись на травму, повідомляє Тенісний портал України.
За вихід до півфіналу Світоліна зіграє з німкенею Анжелікою Кербер.
Кербер, у свою чергу, в матчі 1/8 фіналу грала з Барбарою Заглавовой-Стрицовой з Чехії і розгромила опонентку у двох сетах - 6:1, 6:1.
Як повідомляв УНІАН, турнір WTA Dongfeng Motor Wuhan Open (призовий фонд - $2.44 млн.) проходить в китайському Ухані з 22 по 28 вересня.
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