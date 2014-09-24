Баскетбольний клуб "Київ" проведе передсезонний турнір
13:14, 24 вересня 2014Спорт
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БК «Київ» проведе з 26 по 28 вересня товариський турнір.
Чотири українські баскетбольні клуби проведуть товариський турнір / bckiev.com.ua
Окрім столичної команди участь у змаганнях візьмуть БК «Одеса», МБК «Миколаїв» та БК «Дніпро-АЗОТ» (Дніпродзержинськ), повідомляє прес-служба столичного клубу.
Згідно з регламентом турніру, команди зіграють за коловою системою - кожен з кожним - по три матчі.
Розклад ігор наступний:
26.09.2014 (п’ятниця): 16:30 БК «Одеса» - БК «Київ», 19:15 МБК «Миколаїв» - БК «Дніпро-АЗОТ».
27.09.2014 (субота): 13:00 БК «Київ» - БК «Дніпро-АЗОТ», 16:00 БК «Одеса» - МБК «Миколаїв».
28.09.2014 (неділя): 11:00 БК «Дніпро-АЗОТ» - БК «Одеса», 13:00 МБК «Миколаїв» - БК «Київ».
Усі поєдинки відбуватимуться у столичному Палаці Спорту.
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