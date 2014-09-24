Тренерський штаб збірної Білорусі з футболу оголосив склад на матч відбору Євро з Україною

Про це повідомляє прес-служба БФФ.

Головний тренер команди викликав на майбутні зустрічі 26 футболістів:

Воротарі - Юрій Жевнов ("Торпедо" Москва, Росія); Олександр Гутор ("Динамо-Мінськ"); Сергій Черник (БАТЕ Борисов). Захисники - Ігор Шитов ("Мордовія" Саранськ, Росія); Сергій Матвейчик ("Шахтар" Солігорськ); Сергій Політевич ("Динамо-Мінськ"); Олександр Мартинович ("Краснодар", Росія); Дмитро Верховцов ("Уфа", Росія); Єгор Філіпенко, Денис Поляков (обидва - БАТЕ Борисов); Максим Бордачов ("Ростов", Росія). Півзахисники: Тимофій Калачов ("Ростов", Росія); Сергій Баланович ("Амкар" Перм, Росія); Сергій Кисляк ("Рубін" Казань, Росія); Станіслав Драгун ("Крилья Совєтов" Самара, Росія); Михайло Сіваков ("Чорноморець" Одеса, Україна); Едгар Олехнович, Ілля Олексійович, Михайло Гордійчук (всі - БАТЕ Борисов); Ігор Стасевич ("Динамо-Мінськ"); Сергій Кривець ("Метц", Франція); Ренан Брессан ("Ріу Аве", Португалія). Нападники: Віталій Родіонов (БАТЕ Борисов); Сергій Корніленко ("Крилья Совєтов" Самара, Росія); Микола Януш ("Шахтар" Солігорськ); Павло Савицький ("Німан" Гродно).

9 жовтня о 21:45 національна збірна Білорусі зіграє з командою України, а 12 числа в цей же час зустрінеться зі збірною Словаччини. Обидва матчі пройдуть на Борисов-Арені.

Як повідомляв УНІАН, у першому турі відбору Євро-2016 збірна України на своєму полі програла команді Словаччини - 0:1, а команда Білорусі сенсаційно не змогла обіграти на виїзді збірну Люксембурга - 1:1.