Перша Олімпійська чемпіонка України Ніна Бочарова святкує 90-річний ювілей

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

У 1949 році Ніна Бочарова виборола титул абсолютної чемпіонки СРСР, а у 1952 році, коли українські спортсмени вперше взяли участь в Олімпійських іграх - (Ігри XV Олімпіади в Гельсінкі), вона завоювала дві золоті (колода, команда першість) та дві срібні (багатоборство, командні вправи з предметами) медалі.

Ніна Антонівна – яскравий приклад спортсменки і людини з великої букви, у якої можна багато чому повчитися, передусім, як любити свою сім’ю, свою країну та вірою і правдою віддано служити обраній справі.

Національний олімпійський комітет України і вся спортивна громадськість бажають ювілярці довгих років життя, міцного здоров’я, невичерпного оптимізму та олімпійського завзяття.

Довідка УНІАН: Ніна Антонівна Бочарова народилася 24 вересня 1924 році у с. Супрунівка, Полтавська область.

Дворазова Олімпійська чемпіонка та призерка Ігор XV Олімпіади в Гельсінкі (1952 рік), чемпіонка світу (1954 рік), абсолютна чемпіонка СРСР (1949 рік).

Автор унікальної вправи – поперечний шпагат на брусах, який й досі у світі ніхто не виконує.

У 2012 році перша серед усіх українських спортсменів удостоєна Ордена Національного олімпійського комітету.