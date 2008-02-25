Київське «Динамо» ні з ким прощатися не буде?

Сьогодні головний тренер київського "Динамо" Юрій Сьомін, генеральний директор клубу Резо Чохонелідзе, тренер з фізпідготовки Вінченцо Пінколіні, а також декілька гравців дали прес-конференцію.

Основною темою розмови стали збори, проведені киянами, і підготовка до другої частини чемпіонату.

"На зборах ми попрацювали дуже якісно, - узяв слово Юрій Сьомін - Не можу не відзначити прекрасну організацію. Все було зроблено на вищому рівні: проживання, харчування, підбір суперників. Єдиним мінусом, якщо це можна так назвати, були дуже жорсткі спаринги. Через них у нас на нетривалий час вилітали гравці. Пригадаймо пошкодження тих же Нінковича, Юссуфа... Ребров ось зараз травмований, але, думаю, до матчу з Дніпром Сергій буде в обоймі".

Журналісти намагалися з`ясувати, з ким же з гравців попрощається керівництво клубу після відновлення сезону. Але... тренер вважав за краще відбутися жартами:

"Що ви все прощатися, та прощатися? Кістяк команди сформований. На даний момент є 16-18 осіб, які боротимуться за місце в основному складі. Крім всього іншого не забуватимемо і про нашу молодь. У її лавах є чимало перспективних гравців, яких потрібно помалу підпускати і підтягати до основи", - сказав Сьомін.

Football.ua