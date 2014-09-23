Українка Соловей стала призером ЧС з велоспорту в індивідуальній гонці

У Понферраді (Іспанія) на чемпіонаті світу з велоспорту на шосе розіграні медалі в індивідуальній жіночій гонці з роздільним стартом на дистанції 29,5 км, де срібним призером стала українка Ганна Соловей.

Вона поступилася переможниці з Німеччини Лізі Бреннауер, але випередила на 2,57секунди американку Евелін Стівенс, повідомляє офіційний сайт змагань.

Зазначимо, що Соловей лідирувала на першій половині дистанції, проте в останньому секторі Бреннауер не тільки відіграла трьохсекундне відставання, але і зуміла відірватися на 18,68 секунди.

Друга українка Тетяна Рябченко посіла 20-е місце (відставання - 2 хв. 42,53 сек.) серед 47-ми учасниць.

В індивідуальній гонціу юніорів-чоловіків переміг німець Леннард Камна, випередивши американця Адрієна Косту на 45 секунд. Бронзовим призером став австралієць Майкл Сторер.

Українці Марк Падун і Віталій Новаковський зайняли 16-е і 22-е місця відповідно, програвши переможцю більше двох хвилин.