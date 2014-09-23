«Карпати» позбавлені трьох очок в турнірній таблиці УПЛ

Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

"Дана санкція була застосована до клубу за невиконання рішення Палати з вирішення спорів Федерації футболу України (ПВС ФФУ) від 20.11.2013 р. у справі № 103/10/2013 «Про заяву футболіста Мартіна Богатінова щодо невиконання з боку ФК «Карпати» фінансових зобов’язань згідно з контрактом", - йдеться у повідомленні.

КДК також проінформував, що клуб було попереджено (23.01.2014 р.) та застосовано до нього послідовні фінансові санкції (06.03.2014 р., 30.04.2014 р. та 27.05.2014 р.), проте рішення ПВС ФФУ до цього часу не виконано. Водночас КДК вже вичерпав можливість застосування фінансових санкцій до клубу.

Таким чином, на даний момент "Карпати" мають в таблиці УПЛ 2 очки, замість 5 зароблених (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки), а також команда опустилася з 12-го на 13-е місце в таблиці, пропустивши вперед ужгородську "Говерлу", яка має 4 бали.

"Карпати" ділять 13-14 місце з маріупольским "Іллічівцем", проте, випереджають опонента за додатковими показниками.