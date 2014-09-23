Українка Світоліна виграла другий матч на тенісному турнірі в Ухані

Матч, що тривав 1 годину 24 хвилини, завершився перемогою українки з рахунком 7:6(3), 6:3, повідомляє Тенісний портал України.

Світоліна реалізувала 3 з 7 брейк-пойнтів, Лісицькі - 2 із 2. Обидві суперниці допустили 3 помилки на подачі, при цьому українка одного разу подала навиліт, а німкеня - 3 рази.

За вихід у чвертьфінал змагань Світоліна завтра зіграє з 20-річною іспанкою Гарбін Мугурусою, що займає у світовому рейтингу 22-е місце. Іспанка, у своєму матчі другого кола, сенсаційно вибила з боротьби 2-у ракетку світу, 22-річну румунку Сімону Халеп- 2:6, 6:2, 6:3.

Цікаво, що Світоліна ще жодного разу не вигравала у Мугуруси. Рахунок їх особистих протистоянь - 0:2.

Як повідомляв УНІАН, турнір WTA Dongfeng Motor Wuhan Open (призовий фонд $2.44 млн) проходить в Ухані з 22 по 28 вересня.