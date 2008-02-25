Львів втратить право приймати Євро-2012?

Комісія УЄФА може ухвалити рішення про переведення Одеси зі статусу резервного міста до списку основних міст проведення матчів фінальної частини європейського футбольного чемпіонату 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили представники Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), які перебувають в Одесі.

«Ми маємо бути чесними і сказати відверто: є певні складнощі підготовки до Євро-2012 в інших українських містах. Йдеться про відсутність аеровокзалів з високими можливостями прийому, стадіонів, місць для розміщення гостей, учасників і футбольних уболівальників, зручних транспортних мереж. Зараз у Одеси найкращий шанс одержати статус основного міста, оскільки деякі міста можуть не дійти до остаточного рішення», - заявив член комісії Матело ГАМБУТО.

Члени комісії УЄФА у супроводі представників Одеської мерії цікавилися об`єктами, пов`язаними з проведенням Євро-2012, а також знайомилися (за допомогою місцевих електронних ЗМІ) з визначними пам`ятками міста і його футбольними традиціями. Основний розділ електронної презентації Одеси було присвячено перспективам розвитку міста на найближчі чотири роки - будівництву нових спортивних арен, готелів, лікарні та інших об`єктів інфраструктури і ходу підготовки до проведення Євро-2012.

Віце-мер Михайло КУЧУК подякував комісії за високу оцінку виконаної роботи і висловив думку, що «комісія УЄФА сприятиме виділенню з держбюджету фінансових коштів для реалізації планів підготовки до Євро-2012».

Представники УЄФА пробудуть в Одесі кілька днів, сьогодні о 17.00 відбудеться їхня зустріч з мером Одеси Едуардом ГУРВІЦЕМ.

Як повідомлялося, 18 квітня 2007 року Україна і Польща перемогли в конкурсі на проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу в 2012 році. Планується, що в Україні матчі Євро-2012 прийматимуть Київ, Донецьк, Львів і Дніпропетровськ як основні міста та Одеса і Харків - як запасні.