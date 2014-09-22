"Дніпро" вийшов в лідери Прем'єр-ліги

У Дніпропетровську завершився матч 7-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймав донецький "Олімпік" і виграв з рахунком 5:0.

Доля матчу була вирішена ще в першому таймі.

"Дніпро" з самого початку гри мав повну перевагу над суперником, відкривши рахунок вже на 9-й хвилині. В атаці, яка проходила по центру поля, Руслан Ротань зробив передачу на Бруну Гаму, той покотив м'яч трохи далі вправо, а там Євгену Селезньову потрібно було лише закотити м'яч у порожні ворота - 1:0.

Після перерви суперник швидко пропустив другий гол, а потім і зовсім опустив руки, дозволивши господарям поля довести рахунок до розгромного. На 49-й хвилині Ротань виконав навіс зі штрафного, воротар донеччан Ігор Литовка невдало відбив м'яч, і Гама ударом в дотик в стрибку відправив м'яч у дальній верхній кут воріт. А на 75-й хвилині "Дніпро" довів свою перевагу до великого. Після навісу Ротаня зі штрафного Дуглас Баселар пробив головою, перебуваючи спиною до воріт, переправив м'яч у ворота. А через хвилину, на 76-й, в атаці правим флангом Роман Зозуля зробив передачу в центр на Калініча, і той в дотик увігнав м'яч у ворота. Нарешті, на 89-й хвилині Нікола Калініч зробив дубль, отримавши м'яч біля лінії штрафної площі, змістившись в центр і пробив точно по воротах - 5:0.

Таким чином, "Дніпро" набрав 19 очок і став одноосібним лідером у турнірній таблиці Прем'єр-ліги. На другому місці йде донецький "Шахтар" - 18, на третьому - київське "Динамо" - 17.

8-й тур УПЛ відбудеться 3-5 жовтня.