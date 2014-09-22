"Динамо" розгромило "Волинь" у матчі УПЛ

У Києві завершився матч 7-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало луцьку "Волинь" і виграла з рахунком 4:1.

Доля гри була вирішена в середині першого тайму.

Кияни з самого початку захопили ігрову та територіальну перевагу. А відкрити рахунок господарі поля зуміли вже на 18-й хвилині. Андрій Ярмоленко та Юнес Беланда розіграли штрафний, Ярмоленко ще й встиг утікти від захисника і несильним, але дуже точним ударом відправив м'яч у кут воріт. Через 18 хвилин, на 36-й, Джермейн Ленс і Ярмоленко удвох вийшли на одного воротаря лучан Віталія Неділька, скориставшись грубою позиційною помилкою гостей в обороні і після передачі українця Ленс спокійно закотив м'яч у порожні ворота - 2:0.

Після перерви кияни продовжували безроздільно володіти ініціативою. На 61-й хвилині Євген Макаренко зробив довгу передачу на хід Ярмоленку, той прийняв м'яч, змістився в центр і своїм фірмовим ударом відправив м'яч у дальній верхній кут - 3:0. Щоправда, на 72-й хвилині Івіца Жуніч зумів скоротити розрив у рахунку. Високо вистрибнувши у штрафному майданчику, Жуніч головою відправив м'яч від штанги у ворота. Але, на 85-й хвилині велику перевагу киян відновив своїм голом Владислав Калитвінцев. З лінії штрафного Ленс зробив передачу вправо на Калитвінцева, і той з досить гострого кута пробив точно в дальній верхній кут - 4:1.

Таким чином, кияни набрали 17 очок і вийшли на друге місце в турнірній таблиці УПЛ.

7-й тур завершиться грою "Дніпро" - "Олімпік", яка розпочнеться о 21.00.

УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію гри.